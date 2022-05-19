Kartal'a gol kralı santrfor geliyor!

Beşiktaş, Teknik Direktör Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlıların gündeme yeni bir futbolcu geldi. Kartal, TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'da forma giyen Ahmet Sagat'ı gözüne kestirdi.

Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik Direktör Valerien Ismael, gelecek ve gidecek oyunculara dair raporunu sundu. Ismael, Beşiktaş yönetiminden 'gol atacak forvet' istedi.

Siyah beyazlılar, bu kapsamda transfer çalışmalarını başladı. Ceyhun Kazancı ile beraber müşterek çalışan Kara Kartal, aradığı golcüyü buldu. Batshuayi ile sezon sonundan itibaren gole devam etmeyecek Beşiktaş'ın, santfor listesi belli olurken, maliyeti uygun ve kısa vadede katkı verecek bir golcü ön plana çıktı.

ROTA 1. LİG'E DÖNDÜ

Beşiktaş bu bağlamda gözünü Menemenspor'da forma giyen Ahmet Sagat'a dikti. Menemenspor'da da Ahmet için transfer kararı çıktı. 1. Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek küme düşen Nasadoge Menemenspor, golcüsü Ahmet Sagat'ı satma kararı aldı.

Sezon başında eski teknik direktör Cenk Laleci'nin Almanya Bölgesel Ligi takımlarından RW Koblenz'den keşfedip takıma kazandırdığı 25 yaşındaki futbolcu için Süper Lig ekiplerinin sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Sagat, istikrarlı görüntüsüyle de alkış topladı.

Yeni Asır'ın haberine göre Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, devre arasında Sagat'a 2 milyon TL değer biçmişti.

Şahin, sezon sonunda fiyatı artırarak yıldız golcünün bonservisini 3 milyon TL'ye çıkardı.

BEŞİKTAŞ'IN DA LİSTESİNE GİRDİ

Bu sezon 35 lig maçına çıkarak büyük istikrar yakalayan Ahmet, 17 gol atıp attı.

Ligde son haftaya girilirken gol krallığı yarışında da zirvede bulunan gurbetçi golcü Ahmet'le Beşiktaş'ın da ilgilendiği ileri sürüldü.