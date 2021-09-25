Kartal zirveyi Altay'a kaptırdı

Altay - Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında, Altay'a konuk oldu.

Maçın 10. dakikasında, Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada Altaylı savunma oyuncularından seken topla sol çapraz pozisyonda buluşan De Souza'nın şutunda, kaleci Lis topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

14. dakikada sol kanattan Erhan Çelenk'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in şutunda, kaleci Mert iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Pjanic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ceyhun Gülselam'la topa müdahale eden Kenan Karaman'ın vuruşunda top filelere gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine Kenan Karaman'ın topa elle temas ettiğini tespit eden Fırat Aydınus, filelere giden topu gol olarak geçerli saymadı.

22. dakikada Nsakala'nın kontrol edemediği topla sol çapraz pozisyonda buluşan Bamba'nın şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

30. dakikada sol kanattan Cebrail'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kappel'in şutunda, top direğin yanından auta gitti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarı

Beşiktaş, 47. dakikada öne geçti. Nsakala'nın Altay yarı sahasına gönderdiği topa Gökhan Töre ile hareketlenen Björkander, topu kalecisine aktarmak istedi. Meşin yuvarlağı kapan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Güven Yalçın, topla bir süre hareket ettikten sonra kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

55. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Kenan Karaman, savunma oyuncularını geçmesine rağmen kaleci Lis yerinde bir müdahale ile topu kontrol etti.

57. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Björkander'in kaptığı topla ceza sahası içinde buluşan Bamba'nın ortasında kale önünde meşin yuvarlağa dokunan Kappel, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

78. dakikada Can'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kenan'ın şutunda, kaleci Lis topu kontrol etti.

88. dakikada Altay tekrar öne geçti. Kappel'in uzun pasına ceza sahası içinde hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya Bamba'nın şutunda, Mert Günok'a da çarpan top filelere gitti: 2-1.

90+3. dakikada ceza sahası içindeki Rıdvan'ın şutunda, kaleci Lis topu uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Serdar'ın müdahalesiyle ceza sahası içinde Kappel'in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun dışarıda olduğunu belirten Fırat Aydınus, penaltıyı iptal etti.

Müsabaka Altay'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş ligde ilk mağlubiyetini aldı

Daha önce ligin 2. haftasında Gaziantep'le 0-0, 6. haftada da Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalarak puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Altay karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve bu sezon ilk yenilgisini aldı. Siyah-beyazlı ekip 14 puanda kaldı.

Süper Lig'de Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'un yenilgileri bulunmuyor.

Pjanic de sakatlandı

Karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanan Miralem Pjanic, yapılan kontrollerden sonra oyuna devam edemedi. Arka adalesinde sorun olduğu öğrenilen Pjanic'in yerine 32. dakikadan itibaren Güven Yalçın forma giydi.

Sakatlıkları olan Wellinton, Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Francisco Montero ile cezalı Valentin Rosier'den yoksun olarak Altay maçına çıkan Beşiktaş'ta sakatlanan 11. oyuncu Pjanic oldu.

Süper Lig'de son golünü 28 Aralık 2020'de Demir Grup Sivasspor karşısında bulan Güven Yalçın, sonradan oyuna dahil olduğu müsabakada takımının tek golünü atmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

Altay'dan üst üste 3. galibiyet

Beşiktaş maçına kadar 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunan Altay, renktaşını 2-1 yenerek 5. galibiyetine ulaştı. Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen İzmir temsilcisi puanını 15'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Beşiktaş'tan önce iç saha maçında İzmir derbisinde Göztepe'yi konuk eden Altay, o müsabakada da 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Kappel, ikinci golüne ulaştı

Daha önce 2-1 kazandıkları Göztepe maçında skoru 1-1'e taşıyan Leandro Kappel, Beşiktaş karşısında da takımının beraberlik golüne imza attı.

Takımının galibiyet golüne imza atan Karamoko Bamba ise bu sezon 4. golünü kaydetti.

Beşiktaş'ı 6 maç sonra yendi

Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 1997-1998 sezonun ikinci devresinde 21 Şubat 1998'de deplasmanda 1-0'lık skorla alan Altay, daha sonra oynadığı 6 lig maçında 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşamıştı.

Süper Lig'de 18 yıl sonra tekrar Beşiktaş'a rakip olan Altay, rakibini 2-1 yenmeyi başardı.

Müsabakayı 2665 seyirci takip etti. Altaylı futbolcular maçtan sonra galibiyet coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı. Seyirciler, teknik direktör Mustafa Denizli'yi "Büyük Mustafa" tezahüratlarıyla kutladı.

Sergen Yalçın: Sezon içinde bu tür müsabakalar olacak

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede, Altay'ı ve Mustafa Denizli'yi tebrik ederek, lige yeni çıkan takımın iyi sonuçlar aldığını söyledi.

"Mağlubiyeti hak etmediğimizi düşünüyorum." diyen Sergen Yalçın, şöyle konuştu:

"Oyuncularım çok mücadele ettiler, iyi şeyler yapmaya çalıştılar. İkinci bölüm bizim kontrolümüzde geçti. Kazanabilirdik müsabakayı, öne geçtikten sonra farkı da arttırabilirdik. Ancak bireysel hatalar savunmada, hiç pozisyon vermediğimiz ikinci yarıda iki gol yememize sebep oldu. Bununla ilgili herhangi bir şey yapabilecek durumumuz yok şu anda. Çünkü sağ bek pozisyonundaki oyuncuyu sol bek oynatıyoruz. Pozisyonunda olmayan oyuncuyu birçok yerde oynatmak zorunda kalıyoruz. Bunlar bahane mi, bence değil. Bahane olarak söylemiyorum ama oyuncuları da düşünmek lazım."

Yalçın, oyuncuların iyi niyetli ve gayretli olduğunu düşündüğünü belirterek, "Sezon içinde bu tür müsabakalar olacak. Çok ciddi, zor bir sürecin içinde geçiyoruz Beşiktaş camiası olarak. Ajax ve Sivasspor maçlarını atlatırsak ondan sonra inşallah toparlanacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlıkların, skorların, kötü oyunların başka bir yerlere bağlandığını aktaran Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakatlıkları fazla maç oynamaktan da zeminden de olabilir. Oyuncular kendisine bakmıyor mu, katılmıyorum, böyle bir zamanda böyle bir şey olamaz. Konu ile yorum yaparken önce konuya hakim olmanız gerekiyor. Ama bizde maalesef hiçbir konuya hakim olmadan, içeriği bilmeden çok yorum yapıyoruz. Bunlar çok sağlıklı işler değil, oyuncularımızın hepsi profesyonel, hepsi kendine iyi bakıyor, sakatlık her zaman olabilir. Bizde fazla oldu, sezon başı, kısmet böyleymiş, böyle sorunlar olabilir. Zor bir sürecin içinden geçiyoruz."