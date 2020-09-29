  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kartal, savunmada güven vermedi
Spor

Kartal, savunmada güven vermedi

Süper Lig’in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor’a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, savunmasında güven vermedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:44:00 -
Kartal, savunmada güven vermedi

Ligdeki 3 maçta da kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı. Beşiktaş, 34 hafta olarak oynanmaya başlanan 1994- 1995 sezonundan bu yana 3. haftalar itibarıyla en kötü savunmayla lige başladı.

1994-1995’in ilk 3 maçında kalesinde 2 gol gören siyah-beyazlı ekip, 1996-1997, 2004-2005 ve 2018-2019’un 3 haftalık bölümlerinde rakiplerinin beşer golünü önleyememişti. Siyah-beyazlı ekip, diğer 22 sezonda ise bir ve 4 arasında gol yemişti. Beşiktaş, bu sezonki 5 resmi maçında da kalesini gole kapatamadı. Avrupa kupalarındaki 2 karşılaşmasında rakiplerinin gollerine engel olamayan siyah-beyazlı ekip, ligdeki 3 maçı da gol yiyerek tamamladı.

Gol yeme oranı yükseldi

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’la devam ettiği yeni sezonda savunmada önemli sorunlar yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun 20. haftasında göreve gelen Yalçın yönetimindeki 15 maçlık bölümü 14 gol yiyerek tamamladı. Beşiktaş, söz konusu dönemde 0,9 gol yeme ortalamasıyla başarılı bir görüntü sergiledi. Beşiktaş, Yalçın’ın teknik direktörlüğünde bu sezonki 5 resmi maçında ise kalesinde 10 gol gördü ve ortalamanın 2’ye çıkmasını engelleyemedi. Siyah-beyazlı takım, bu sezonki 5 maçın ikinci yarısında daha kötü savunma yaptı. Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda yediği 10 golün 6’sını ikinci yarılarda kalesinde görürken, bu gollerin 4’ü ise son 10 dakikalarda geldi. Ligde Trabzonspor’dan 86. dakikada gol yiyen Beşiktaş, Antalyaspor’un 85. dakikadaki golüne de engel olamadı. Ağır bir yenilgi aldığı Konyaspor’un bir golünü de 84. dakikada kalesinde gören siyah- beyazlı ekip, Avrupa Ligi’nde ise Ave’nin 85. dakikada gol sevincine tanık oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül'den Ermenistan açıklaması
Siyaset

Abdullah Gül'den Ermenistan açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan sınır hattında Ermenistan'ın provokasyonları sonrası başlayan saldırılara ilişkin bir açıklama ya..
Ermenistan'dan flaş Türkiye açıklaması!
Gündem

Ermenistan'dan flaş Türkiye açıklaması!

Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırının ardından Türkiye'den gelen tepkilerle tutuşan Ermenistan'dan yeni bir aç..
Başkan Erdoğan: Azerbaycan kendi göbeğini kendi kesmek zorunda kaldı
Siyaset

Başkan Erdoğan: Azerbaycan kendi göbeğini kendi kesmek zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay