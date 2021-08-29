Kartal maç fazlasıyla zirvede

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Maçın 5. dakikasında, Beşiktaş'ın presinde Fatih Karagümrük savunmasının hatasıyla kazanılan topta ceza sahası içinde kaleci Viviano'yla karşı karşıya kalan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada Batshuayi'nin savunmanın arkasına pasında soldan ceza sahasına giren Larin, kaleci Viviano'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Viviano topu ayaklarıyla kornere çeldi.

28. dakikada Erhun'un kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Ahmed Musa, ceza sahasına girdikten sonra 2 rakibinden sıyrılarak kaleye paralel ilerledi. Ahmed Musa'nın sol ayağıyla dar açıdan vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

30. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kerim Frei'ın çıkarken hatalı pasında topla buluşan Teixeira'nın ceza sahası dışından uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

39. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe atışında ön direkte De Souza'nın kafayla aşırttığı topa altıpas içinde Batshuayi kafayla son anda dokundu. Kaleci Viviano, meşin yuvarlağı ayağıyla çizgi üzerinden çıkardı.

43. dakikada Ghezzal'ın savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Batshuayi, meşin yuvarlağı altıpasın önünde kontrol etti. Dar alanda rakibinden sıyrılan Batshuayi'nin dar açıdan vuruşunda, top yan direkten oyuna alanına döndü.

45+1. dakikada Pesic'in ceza sahası sol çaprazından şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu son anda topu çeldi. Atağın devamında Beşiktaş savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Beşiktaş, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarı

53. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe atışında Welinton'un kafayla aşırdığı topa De Souza'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada Batshuayi'nin savunmanın arkasına pasında Rosier, ceza sahasında kaleci Viviano'yla karşı karşıya kaldı. Rosier'nin şutunda, Viviano yatarak topu çeldi.

74. dakikada Jimmy Durmaz'ın savunmanın arkasına pasında çizgide topla buluşan Emre Mor'un rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak yaptığı vuruşta, top üst ağlarda kaldı.

80. dakikada orta sahada De Souza'nın kazandığı topta Batshuayi, meşin yuvarlağı Ghezzal'a aktararak savunma arkasına koşu gösterdi. Ghezzal'ın şık ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi'nin vuruşunda, Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında altıpasta iyi yükselen De Souza'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'a 3 puanı Alex Teixeira getirdi

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Alex Teixeira, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarların önünde çıktığı ilk maçında golle tanıştı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Brezilyalı futbolcu, ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Alex Teixeira, 50. dakikada yerini Necip Uysal'a bıraktı.

Siyah-beyazlı ekibin flaş transferleri arasında yer alan Michy Batshuayi de birkaç kez gole yaklaşsa da gol sevinci yaşayamadı.

Bir topu direkten dönen Batshuayi, net bir fırsatta da kaleciyi geçemezken, mücadelenin 88. dakikasında yerini Kenan Karaman'a bıraktı.

Salih Uçan kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü

Siyah-beyazlıların bu sezon kadrosuna kattığı Salih Uçan, 48. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin 36. dakikasında sarı kart gören Salih, 48. dakikada yaptığı faul sonrası hakem Cüneyt Çakır tarafından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Profesyonel kariyerindeki ilk kırmızı kartını gören Salih'in oyundan atılmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, Teixeira'yı oyundan alıp Necip Uysal'ı müsabakaya dahil etti.

Rıdvan Yılmaz ve Welinton aynı anda sakatlandı

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Welinton Souza aynı anda sakatlık geçirdi.

Fatih Karagümrük'ün hızlı atağı öncesinde Welinton rakip yarı alanda sakatlanarak yerde kalırken, Rıdvan Yılmaz da kendi bölgesinde rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası oyuna devam edemedi.

İki futbolcunun da ilk tedavileri saha içinde yapılırken Rıdvan'ın yerine Mehmet Topal, Welinton'ın yerine Atiba Hutchinson oyuna girdi. Rıdvan'ın sakatlığı sonrası sol bek pozisyonunda Necip Uysal görev yaptı.

Bu sezon siyah-beyazlı takıma dahil olan Mehmet Topal böylece yeni formasıyla ilk kez sahaya çıkmış oldu.

Fatih Karagümrük'te Biglia sakatlandı

Fatih Karagümrük'ün tecrübeli oyuncusu Lucas Biglia mücadelenin 32. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Siyah-beyazlı ekibin ilk golü öncesinde Teixeira'nın topla buluştuğu anda kendini yere bırakan Biglia, oyuna devam edemedi. Bu oyuncunun yerine Efe Tatlı oyuna girdi.