Kartal, Ljajic’ten kurtuluyor
Beşiktaş’ta teknik heyet tarafından bir türlü istenileni veremeyen ve geçtiğimiz hafta içinde kadro dışı bırakılan Ljajic’e geldiği İtalyan topraklarından talip çıktığı iddia edildi.
Beşiktaş’ta teknik heyet tarafından bir türlü istenileni veremeyen ve geçtiğimiz hafta içinde kadro dışı bırakılan Ljajic’e geldiği İtalyan topraklarından talip çıktığı iddia edildi.
Siyah beyazlı futbolcu uzun süredir form düşüklüğü yaşıyor ve kadroya giremiyordu. Beşiktaşlı kurmaylar, aldığı yüksek maaş nedeniyle "Kendine takım bul" dediği Adem Ljajic'e kapıyı göstermişti. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre yaşanan bu gelişmenin ardından İtalya Serie A ekibi Sampdoria'nın Beşiktaşlı Adem Ljajic'i yönetimden istediği ifade edildi. Bu talebin ardından Sampdoria, Adem Ljajic'in menajeriyle transfer için nabız yoklamaya başladı.