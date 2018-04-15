Kartal D-100 Karayolunda feci kaza!

Saat 16.45 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Köprüsü Pendik istikametinde meydana gelen kazada, 41 NR 830 plakalı otomobil, önünde seyreden tur otobüsüne arkadan carptı.



4 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ



Çarpma sonrası otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



1 YARALI VAR



Ağır yaralı 1 kişi ise sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.