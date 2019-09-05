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Kartal Belediyesi’nden yıkılacak binalara ‘asbestten temizleme’ şartı

Kartal Belediyesi, binaların yıkımı öncesi, insan sağlığına ciddi zararlar veren asbest ve zararlı atıklara yönelik denetimlerini artırdı.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:54
Kartal Belediyesi’nden yıkılacak binalara ‘asbestten temizleme’ şartı

Kartal Belediyesi, binaların yıkımı öncesi, insan sağlığına ciddi zararlar veren asbest ve zararlı atıklara yönelik denetimlerini artırdı.


Buna göre yıkımı gerçekleştirilecek binalar, önce Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sıkı bir denetimden geçiyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, binadan gerekli önlemler eşliğinde 5 farklı numune örneği alıyor. Asbest ve zararlı atıkların tespit edildiği binalarda müteahhit firmaya söz konusu atıkların nasıl bertaraf edileceği bilgisi detaylı bir şekilde veriliyor. Müteahhit firma, söküm işlemlerini bakanlıkça lisanslı firmanın eşliğinde gerçekleştirdikten sonra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne rapor sunuyor. Son olarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerekli şartları sağlayan binalara yıkım için onay veriliyor.



220 yapıya asbest denetimi


Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2018 Temmuz ayında başlanan ‘Asbest ve Atık Yönetimi Planı’ ile ilgili şu ana kadar Kartal sınırları içerisinde bulunan 220 yapıya denetim uygulandı.


Konu ile alakalı açıklamada bulunan Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, “Asbest çok toksik olması ve karsinojenik özelliği nedeniyle 50’den fazla ülkede kullanımı yasaklanmıştır. Asbest maruziyeti; akciğer zarı kanseri (mezotelyoma), akciğer kanseri, akciğer yapısını tutan asbestozis başta olmak üzere pek çok hastalığa neden olmaktadır” dedi.


Asbest maddesinin aşınmaya, ısıya ve kimyasal maddelere karşı gösterdiği yüksek direnç nedeniyle değişik imalatlarda ve yapı malzemelerinde kullanıldığını belirten Kars, “Asbestin dayanıklılığı keşfedildikçe, kullanım alanları hızla arttı ve vazgeçilmez bir malzeme oldu. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren asbest minerallerinin kanserojen olduğunun fark edilmesiyle bu maddeden yavaş yavaş vazgeçildi ve kullanımı şu an yasak. Ancak buna rağmen hala birçok yapıda asbest tehlikesi söz konusu. Biz de Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak,başlattığımız ‘Asbest ve Atık Yönetimi Planı’ kapsamında ilçemiz sınırlarında yıkılacak yapıların ortaya çıkaracağı asbest liflerinden vatandaşımızın zarar görmemesi adına sıkı denetimler uyguluyor, asbest tespitini gerçekleştirdiğimiz yapılara asbestten arındırılana kadar yıkım onayı vermiyoruz. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in öncülüğünde çevreye ve insan sağlığına yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:54
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