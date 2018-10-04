Kartal Belediyesi'nde yine skandal

CHP’li Kartal Belediyesi tarafından önceki gün ihaleye çıkarılan bir arsanın belediye başkanı tarafından ihalesi iptal edilerek, daha düşük bir bedel ile özel bir okula tahsis edildiği ortaya çıktı. Müslümanların ibadethanelerine yönelik kısıtlamalarıyla çağdışı yasaklara başvuran Altınok Öz başkanlığındaki CHP’li belediyenin devasa bir araziyi çok komik bir rakamla özel bir firmaya peşkeş çektiği belirlendi.

KAMU KAYNAKLARI ÇARÇUR EDİLİYOR

Yolsuzluk karnesine her geçen gün yeni bir sıfır yazdıran CHP’nin yönettiği belediyelerinin kamu kurumlarını nasıl keklik çiftliğine dönüştürdüğünü gözler önüne seriyoruz. Kamu kaynaklarını çarçur ettiği iddiasıyla şimşekleri üzerine çeken Altınok Öz başkanlığındaki CHP’li Kartal Belediyesi’nin şimdi de ihale skandalı patlak verdi. Akit’in ele geçirdiği belgelerde, CHP’li belediye tarafından yapılan ihalelerin ‘adrese teslim’ yapıldığı deşifre oldu. Kartal Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü, herhangi bir yapılaşma yapılmamak şartı ile “Okul Oyun Bahçesi” olarak kullanılmak üzere 660 m2’lik boş araziyi ihaleye çıkardı.

FİRMA KAR ÜSTÜNE KAR EDERKEN, BELEDİYE ZARARDA

Özel kolejin 7 bin 890 TL teklif verdiği açık arttırma ihalesini 7 bin 900 TL kira ile Hüseyin Sabancı isimli bir vatandaş kazandı. Belediyenin tasarrufunda olan arazi ihalesi, kısa bir vakit sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden skandal bir şekilde iptal edildi. Rekabet şartlarına uygun bir şekilde yapılması beklenen ihalenin hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edilmesi sonrası ikinci skandal patlak verdi. CHP’li başkanın encümene verdiği talimatla 7 bin 890 TL teklif veren okula aynı arsayı bin 710 TL’lik gibi komik bir bedelle üç yıllığına kiraya verildiği tespit edildi. İhaleyi alan firma daha işin başında her ay 6 bin 190 TL kar ederken, CHP’li Kartal Belediyesi’nin yılda toplam 74 bin 280 TL zarara uğratıldığı belirtildi.

KENDİ ÜYELERİNİN HABERİ BİLE YOK

İhale yolsuzluğun deşifre olması sonrası skandalı meclise taşıyan Ak Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi Metin Bektaş, üstü kapatılmak istenen usulsüzlüğün incelenmesini talep etti. Tartışmalarının ardından kürsüye gelen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Meclis Üyesi Hüsnü Yeşilyurt ise yaptığı konuşma ile adeta alay konusu oldu. Yeşilyurt, “Ben Belediye Başkan Yardımcısı olarak bu konudan haberim olmadığı halde sizin nasıl haberiniz olabiliyor, hayret ediyorum” ifadeleri ile CHP’nin içine düştüğü acizliği gözler önüne serdi.

MUHAMMED UZUN

