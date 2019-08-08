0553 313 94 23

Kartal Belediyesi’nde Kurban Bayramı koordinasyon toplantısı düzenlendi

Kartal Belediyesi’nde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban ibadetlerini en kolay ve rahat şekilde gerçekleştirip, bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmeleri için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:07
Kartal Belediyesi’nde Kurban Bayramı koordinasyon toplantısı düzenlendi

Kartal Belediyesi’nde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban ibadetlerini en kolay ve rahat şekilde gerçekleştirip, bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmeleri için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.


Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri ve Kurban Bayramı süresince görev alacak idari ve teknik ekiplerden sorumlu personel katıldı.


Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; Kartal’da gerçekleştirilen Kurban Bayramı hazırlıkları, alınan tedbirler ve bayram süresince yürütülecek çalışmalar konuşuldu. Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, müdürlükleri tarafından bayram süresince yürütecekleri faaliyetleri anlattı, bayram öncesi ve sonrası için alınan tedbirlerden bahsetti.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatları doğrultusunda Kartallı vatandaşların, Kurban Bayramı coşkusunu en güzel şekilde yaşamaları için gerekli çalışmaların yapıldığını vurgulayan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, “Kurban Bayramı öncesi ve sonrası için gerekli tedbirlerimizi aldık, planlar ve düzenlemeler yaptık. Bayram süresince planlama dışında gelişebilecek durumlar için de yeterli sayıda ve gerekli niteliklere sahip personel görevlendirildi. Vatandaşlarımızın ibadetlerini en kolay ve rahat şekilde gerçekleştirebilmesi ve herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3 yaralı
    1. Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3..
    2. 5 aylık bebek meclisi karıştırdı!
    3. Denizli’deki deprem Afyonkarahisar’da..
    4. Denizli Bozkurt deprem son dakika ölü..
    5. İzmir'de bayram tedbirleri
    6. Hindistan'daki seller
    7. Dağ yamacında mahsur kalan keçiyi AKUT..
    8. Muratpaşa’da sporun geleceği güvende
    9. Elazığ Belediyespor’da hazırlıklar..
    10. Muğla Kültür ve Turizm Müdürü..
    11. İstanbul Havalimanı’nun robotları..
    12. Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem
    13. Nusaybin’de otobüs devrildi: 10 yaralı
    14. Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi; 1..
    15. AİÇÜ yüzde 92’lik doluluk oranına..
    16. Başkan Tahmazoğlu, Kurban Bayramını..
    17. Pakistan, Hindistan’la tren..
    18. M3 para arzı azaldı
    19. Hükümet yetkililerinden bomba iddia!..
    20. Kuran kursları arasında düzenlenen..
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru