Karsu Dönmez, YTB’nin Desteğiyle “25. Klaipeda Caz Festivali”nde sahne aldı

Dünyaca ünlü Türk kökenli Piyanist ve Besteci Karsu Dönmez, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) desteğiyle Litvanya’da 25. Klaipeda Caz Festivali’nde unutulmaz bir konser verdi. Yurt dışındaki vatandaşlar ve Türk öğrencilerin de yer aldığı festivalde Karsu Dönmez dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Dünyaca ünlü Türk kökenli Piyanist ve Besteci Karsu Dönmez Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) destekleriyle bu yıl 25’inci düzenlenen Klaipeda Caz Festivali’nde sahne aldı. Performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Karsu Dönmez’i Litvanya’daki vatandaşlar ve Türk öğrenciler de yalnız bırakmadı. Festivalin ilk gününde son sanatçı olarak sahneye çıkan Karsu Dönmez’in konserde bir de sürprizi oldu. Türk sanatçı Ekim ayında çıkacak albümünde yer alan yeni şarkılarını da ilk burada söyledi. Konseri Türkiye’nin Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan ve Klapedia Belediye Başkanı Vytautas Grubliauskas da dinledi. Genç sanatçı, konserinde Başkanlığımıza katkılarından dolayı teşekkür etti.

Hatay’dan Hollanda’ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak Hollanda’da doğup büyüyen Piyanist ve Besteci Karsu Dönmez, küçük yaşta yaptığı özgün müzikle uluslararası üne kavuştu. Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Karsu köyünden 1970’li yıllarda Hollanda’ya göç eden bir ailenin kızı olan Karsu Dönmez, Hatay’daki köylerinin ismini taşıyor. Karsu, verdiği konserlerde Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtımına katkıda bulunuyor.