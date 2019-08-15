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Kars'taki arazi kavgası

Çamyazı köyünde mayıs ayında 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olayın ardından dün iki aile arasında çıkan, bir evin ateşe verildiği kavgaya ilişkin 12 kişi gözaltına alındı

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:17
Kars'taki arazi kavgası

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mayıs ayında 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olayın ardından dün iki aile arasında çıkan, bir evin ateşe verildiği kavgaya ilişkin 12 kişi gözaltına alındı.

Çamyazı köyünde Korkmaz ile Göçmen aileleri arasında dün iki kişinin yaralandığı kavga sonrası Korkmaz ailesinden H.K'nin evi ateşe verildi.

İtfaiye ekipleri ve köy sakinlerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemi aldı.

Jandarma ekiplerince kavgaya karıştıkları ve evi ateşe verdikleri iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.

Çamyazı köyünde 19 Mayıs'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi ölmüş ve 8 kişi yaralanmıştı. Dün iki aile arasında tarlada çıkan silahlı kavgada Korkmaz ailesinden 2 kişi yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:17
  1. 12 gözaltı
  2. ev ateşe verildi
  3. Kars
  4. kavga

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