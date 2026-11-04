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Gündem Kars'ta zehir tacirine kelepçe
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Kars'ta zehir tacirine kelepçe

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Kars'ta zehir tacirine kelepçe

Kars’ta yapılan operasyonda aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda İ.Ö'nün (44) kullandığı araç uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, 3 parça halinde toplam 236,43 gram sentetik uyuşturucu ile 1 cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ö. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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