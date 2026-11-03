Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılmıştı! Siyanür, böcek ilacı ve uyuşturucu detayı ağızları açık bıraktı
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü sonrası mezarı açılmıştı. Çıkan raporda toprak olmayıp saç ve tırnakta 'antimon' olması adli şüpheleri daha da artırdı. Şüpheli maddenin kalp krizine yol açtığı biliniyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla mezarı açılan eski MİT Asya Bölge Başdanışmanı Kaşif Kozinoğlu'nun otopsi ve laboratuvar raporuna ulaşıldı. Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de cezaevindeki şüpheli ölümünün ardından resmi ilk açıklamalar ve o dönemki raporlar ölüm nedeninin kalp krizi olduğun yönündeydi.