Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılmıştı! Siyanür, böcek ilacı ve uyuşturucu detayı ağızları açık bıraktı

Adli toksikoloji literatüründe kahve, acı aroması, keskin kokusu ve yoğun yapısı nedeniyle kimyasal maddelerin tat ve koku farklılıklarını gizleyebilen son derece etkili bir taşıyıcı araç olarak biliniyor. Özellikle suda ve sıvılarda çözünebilen Antimon ve Arsenik gibi ağır metallerin, kahve gibi şekerli veya aromalı sıcak içeceklere karıştırıldığında fark edilmesi ise oldukça zor. Sıvı formda alınan zehirli kimyasalların sindirim sisteminden kan dolaşımına hızla karışarak vücutta ani etkiler gösterebildiği ifade edilebiliyor.