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Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılmıştı! Siyanür, böcek ilacı ve uyuşturucu detayı ağızları açık bıraktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılmıştı! Siyanür, böcek ilacı ve uyuşturucu detayı ağızları açık bıraktı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü sonrası mezarı açılmıştı. Çıkan raporda toprak olmayıp saç ve tırnakta 'antimon' olması adli şüpheleri daha da artırdı. Şüpheli maddenin kalp krizine yol açtığı biliniyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla mezarı açılan eski MİT Asya Bölge Başdanışmanı Kaşif Kozinoğlu'nun otopsi ve laboratuvar raporuna ulaşıldı. Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de cezaevindeki şüpheli ölümünün ardından resmi ilk açıklamalar ve o dönemki raporlar ölüm nedeninin kalp krizi olduğun yönündeydi.

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Foto - Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılmıştı! Siyanür, böcek ilacı ve uyuşturucu detayı ağızları açık bıraktı

Sabah'ta yer alan habere göre 15 yıl sonra gerçekleştirilen incelemede DNA analiziyle naaşın ?,99 ihtimalle Kozinoğlu'na ait olduğu kesinleşirken, toksikolojik taramalarda siyanür veya ilaç etken maddesine rastlanmadı. Ancak rapordaki en çarpıcı detay, mezar toprağında hiç bulunmayan fakat saçın gramında 548, tırnakta ise 7 bin 2 nanogram gibi son derece yüksek oranlarda saptanan toksik madde antimon oldu.

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Foto - Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılmıştı! Siyanür, böcek ilacı ve uyuşturucu detayı ağızları açık bıraktı

Antimon'un kimyasal yapısı ve zehirleyici etkisi arsenikle büyük benzerlik gösteren, yüksek dozda akut zehirlenmeler ile kalp krizine yol açabilen antimonun topraktan sızmadığının kanıtlanması kafalarda soru işaretleri yarattı. Dokulardaki bu zehirli unsurlar ve tüm çelişkili bulgular ışığında, ölümün arkasındaki sır perdesini aralayacak nihai kararı Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu verecek.

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Foto - Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılmıştı! Siyanür, böcek ilacı ve uyuşturucu detayı ağızları açık bıraktı

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan 19 Ekim 2026 tarihli raporda, 12 Eylül 2026'da fethi kabir işlemiyle mezardan çıkarılan naaşın ileri derecede çürüme ve iskeletleşme sürecinde olduğu kaydedildi. Biyoloji İhtisas Dairesi'nin incelemesinde, kemik numunelerinden elde edilen DNA profili ile aile bireylerinden alınan örneklerin karşılaştırılması sonucu naaşın Kaşif Kozinoğlu'na ait olduğu tescillendi. Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi'nce doku, kemik, saç, tırnak, kefen ve mezar toprağı dahil 36 ayrı numune üzerinde geniş kapsamlı tarama yapıldı.

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Foto - Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılmıştı! Siyanür, böcek ilacı ve uyuşturucu detayı ağızları açık bıraktı

Siyanür, uyuşturucu veya böcek zehirlerine rastlanmazken; kurşun, nikel, arsenik ve kadmiyum gibi ağır metaller tespit edildi. Fizik İhtisas Dairesi'nin radyasyon taraması ise temiz çıktı. Raporda en dikkat çeken husus, incelenen 7 farklı mezar toprağı numunesinin hiçbirinde antimon maddesine rastlanmamasına rağmen, antimonun tırnakta 7.002 ng/g, saçta 548 ng/g, sabunlaşmış dokularda 720 ng/g ve kemiklerde 175 ng/g seviyelerinde tespit edilmesi oldu.

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Foto - Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılmıştı! Siyanür, böcek ilacı ve uyuşturucu detayı ağızları açık bıraktı

Adli toksikoloji literatüründe kahve, acı aroması, keskin kokusu ve yoğun yapısı nedeniyle kimyasal maddelerin tat ve koku farklılıklarını gizleyebilen son derece etkili bir taşıyıcı araç olarak biliniyor. Özellikle suda ve sıvılarda çözünebilen Antimon ve Arsenik gibi ağır metallerin, kahve gibi şekerli veya aromalı sıcak içeceklere karıştırıldığında fark edilmesi ise oldukça zor. Sıvı formda alınan zehirli kimyasalların sindirim sisteminden kan dolaşımına hızla karışarak vücutta ani etkiler gösterebildiği ifade edilebiliyor.

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Yorumlar

Mirza

Şehadetin kabul olsun yiğidim. Peygamber ASM a komşu olasın inşaallah
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