Kars'ta terör propagandası: 2 kişi gözaltına alındı
Kars Digor'da sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.31 Ağustos 2018 Cuma 18:23
Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi ile Dağpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulundukları belirlenen C.E. ile M.A'yı takibe aldı.
Ekipler, terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla şüphelileri gözaltına aldı.
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