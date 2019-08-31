Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü Kars'ta iki aile arasında "kan davası" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Caddesinde aralarında daha önce husumet olan Ş.T. ile H.K.,E.K. arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada Ş.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın duyulmasının ardından ardından olay yerindepolis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Cadde trafiğe kapatılırken olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Ş.T.'nin yakınları ve ailesi fenalık geçirirken bazıları hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, olaya karışan H.K. ile E.K. olayın ardından kısa sürede polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinden 1 pompalı tüfek ile 1 kalaşnikof silah ele geçirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.