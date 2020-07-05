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Aktüel

Kars'ta sel sularına kapılan 15 koyun telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-05 14:58:52 -
Kars'ta sel sularına kapılan 15 koyun telef oldu

KARS (AA) - Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel, 2 köyde hasara neden oldu.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, Akyaka'ya bağlı Karahan ve Üçpınar köylerinde sele dönüştü. Selde, 15 küçükbaş hayvan suya kapılarak telef oldu.

Tarım arazileri ve bahçelerin de su altında kaldığı köylerde, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü ile jandarma ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle köyde çalışma yaptı.

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