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Kars’ta protokol bayramlaştı

Kars’ta resmi bayramlaşma programı, Valilik bahçesinde gerçekleştirildi.

11 Ağustos 2019 Pazar 13:34
Kars’ta protokol bayramlaştı

Kars’ta resmi bayramlaşma programı, Valilik bahçesinde gerçekleştirildi.


Kars Valisi Türker Öksüz, beraberinde 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ile birlikte tebrikleri kabul etti.


Kars Valiliği tarafından organize edilen bayramlaşma programına, daire müdürleri, STK temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve gazeteciler katıldı.


Kars Valisi Türker Öksüz, “Milli birlik ve beraberliğimizin en yüksek seviyede tezahür ettiği, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı bir Kurban Bayramını daha hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.


Öksüz, “Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günlerdir. Bu bilinçle bu kutsal günleri fırsat bilerek, tarih boyunca olduğu gibi bizleri bir arada tutan milli ve manevi değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek ve kardeşlik duygularımızı geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bu vesile ile bizlere bu topraklarda huzur ve güven içinde bayramlar yaşatan tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan bir kez daha rahmet, değerli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.


Valilik 2’de düzenlenen bayramlaşma programın ardından Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler, sırasıyla Garnizon Şehitliği, Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Harakani Devlet Hastanesi’ni ziyaret ettiler.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 13:34
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