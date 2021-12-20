Kars’ta okullar tatil mi? Kars’ta bugün okullar tatil mi? (20 Aralık Pazartesi okul tatil haberi)

Kars’ta bugün okullar tatil mi son dakika! Kars’ta 20 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi? Yurttan son dakika hava durumu verilerini aktaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı uyarısında bulundu. Tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okullara gitmekte zorluk çeken öğrenciler yarın Kars’ta okulların tatil mi sorusunun cevabını arıyor. 20 Aralık 2021 Pazartesi Kars’ta okullar tatil mi?

Kars’ta bugün okullar tatil mi?

Kars`ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime yarın 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.