Kars’ta MHP rüzgarı... DEM'i ezdi geçti!

31 Mart 204 yerel seçiminde belediye başkanları belli oluyor. Kars’taki 8 ilçeyi 4 parti eşit paylaştı.

2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre adaylar belli olmaya başlıyor. Kars'ta merkez ilçe dahil olmak üzere toplam 8 ilçe, 4 farklı parti tarafından kazanıldı.

MHP, Kars'ta merkez ilçe ve Sarıkamış'ı kazanırken, DEM Parti Kağızman ve Digor'u, CHP ise Selim ve Susuz'u kazandı. AK Parti ise Arpaçay ve Akyaka'yı seçimlerde kazanan parti oldu.

KARS BELEDİYESİ'Nİ MHP KAZANDI

Kars'ta 64,725 seçmen oy kullanırken, MHP'nin Belediye Başkan Adayı Ötüken Senger, resmi olmayan sonuçlara göre 16,384 oy alarak Kars Belediye Başkanı oldu.

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