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Kars'ta maske takma zorunlu hale getirildi

Kars Valiliği: "Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin şekilde sürdürülebilmesi için ilimiz merkezi başta olmak üzere ilimize bağlı 7 ilçe merkezinde ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takma zorunluluğunun olmasına karar verilmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-08-06 19:08:46 -
Kars'ta maske takma zorunlu hale getirildi

KARS (AA) - Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Türker Öksüz başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada can kaybı ve vaka sayısının artmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri konusunda bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

Kentte maske takmanın zorunlu hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde son günlerde artan vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin şekilde sürdürülebilmesi için ilimiz merkezi başta olmak üzere ilimize bağlı 7 ilçe merkezinde de 7 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takma zorunluluğunun olmasına karar verilmiştir."

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