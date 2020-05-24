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Aktüel

Kars’ta köy halkından ‘evde kal’ çağrısına tam destek

Kars’ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün halkı dışarı çıkmıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 09:49:24 -
Kars’ta köy halkından ‘evde kal’ çağrısına tam destek

Kars’ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün halkı dışarı çıkmıyor. Köyde birbirleriyle görüşmeyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘evde kal’ çağrısına tam destek veriyor.


Türkiye genelinde Covid-19 tedbirleri dolayısıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Kars’ın Susuz ilçesine bağlı yaklaşık bin kişinin yaşadığı İncesu köyünde halk sokağa çıkmıyor. Erkeklerin sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hayvanlarını araziye çıkardığı köyde, kadınlar ve çocuklar ise salgın riskine karşı birbirlerine gidip gelmiyor. Sokaklarda dahi kimsenin olmadığı köyde herkes kendi evinde kalarak ‘evde kal’ çağrısına destek veriyor. Köylüler, bayramın birinci gününde ise birlerini telefonla arayarak bayramlarını kutladı.

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