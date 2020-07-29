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Kars'ta Kocaköy köyündeki karantina uygulaması sonlandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 17:22:58 -
Kars'ta Kocaköy köyündeki karantina uygulaması sonlandırıldı

KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesine bağlı Kocaköy köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kocaköy köyünde, 3 Temmuz'da karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.


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