Kars’ta kiralık evler el yakıyor

Kars’ta kiralık daire fiyatları el yakıyor. 500 TL.’den başlayan fiyatlar bazı bölgelerde bin lirayı buluyor.

Kars’ta kiralık daire ve ev fiyatları tavan yaptı. Kiracılarla ev sahipleri arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Sıfır dairelerde kira fiyatları 600 ile bin lira arasında değişirken, eski yapılarda ise 500 ile 700 TL.arasında kiralık ev fiyatları değişiyor.

“Aileler ev bulmakta zorlanıyor”

Kars’ta kiralık daire fiyatları aldı başını gidiyor. Apartların da yoğun ilgi gördüğü kentte bazı ev sahipleri ise kontrat yapmaktan imtina ediyor. Özellikle ailelerin ev bulmakta zorlandığı kentte ev sahipleri evlerini öğrencilere kiralamayı tercih ediyor. Kontratsız 3-4 öğrencinin birlikte oturmak için kiraladığı daireler, öğrenci başı 250 lira toplamda 4 öğrenci bin lira kira ödenek zorunda kalıyor.

Türkiye’nin en pahalı ev kirasının Kars’ta olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Kiralar çok abartılmış, ev sahipleri tek fiyat veriyor. Pazarlık dahi yapmıyor. Mecbur olduğumuzu bildikleri için rahat hareket ediyor. Türkiye’nin hiçbir yerinde ev kiraları bu kadar abartılı değil. Kars’ta normal evler 500’den başlıyor. Semtine göre bu fiyatlar artıyor. Bazı yerlerde 800-900 hatta bin liraya kadar fiyat çekiyor. Zaten burası soğuk ve pahalı şehir, kazandığımızı kira, yakıt, elektriğe veriyoruz. Özelikle yetkililerden bunun konunun üzerine gitmelerini bekliyoruz” dediler.

Kars’ta yapılan yüzlerce yeni binaya rağmen kiralık ev bulmakta vatandaşlar zorlanıyor. Kiralık ev bulan vatandaşlarda aylık en az 700 TL’yi gözden çıkarıyor. Vatandaşlar ev kiraları konusunda ev sahiplerinden ve yetkililerden duyarlı olmalarını bekliyor.