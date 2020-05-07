  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars'ta karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi tedaviye alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:58:05 -
Kars'ta karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi tedaviye alındı

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı.

Benliahmet köyünde ikamet eden N.E. (45), E.E. (17) ve L.E. (39), evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekileri, 3 kişiyi Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırdı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen ailenin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı