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Aktüel Kars'ta karantinada olması gerekirken sokakta gezen kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Kars'ta karantinada olması gerekirken sokakta gezen kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 12:44:32 -
Kars'ta karantinada olması gerekirken sokakta gezen kişi yurda yerleştirildi

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan kişi, sokakta gezerken yakalandı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde denetim yapan polis ekipleri, temaslı olduğu için karantinaya alınan A.Ö'nün ilçe merkezinde sokakta dolaştığını tespit etti.

Karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanan A.Ö, kentte Kovid-19 hastası ya da temaslıların kaldığı yurda yerleştirildi.

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