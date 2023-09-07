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Yerel Kars’ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara giyecek yardımı
Yerel

Kars’ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara giyecek yardımı

Yeniakit Publisher
2023-09-07 11:20:00 -
Kars’ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara giyecek yardımı

Kars Belediye Başkanlığı’nca ihtiyaç sahibi vatandaşlara giyecek ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat’ın yakından takip ettiği ve ilgili birimin çalışmaları doğrultusunda kış öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların eksiklikleri tek tek gideriliyor.

Kars Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda devam eden çalışmalarla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) işbirliğinde belirlenen aileler için belediyece her yaş ve gruptan temin edilen yeni kıyafet ve ayakkabı yardımları Toplumsal Dayanışma Mağazası’nda randevu usulüne göre verilmeye devam ediyor. Giyecek ve ayakkabı yardımlarını alan vatandaşları ise mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Belediyemizce ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan sosyal yardım faaliyetlerimiz aralıksız devam edecektir” denildi.

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