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Kars'ta Gelinalan köyünde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:16:24 -
Kars'ta Gelinalan köyünde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gelinalan köyünde uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Selim ilçesine bağlı Gelinalan köyünde 13 Nisan'da karantina uygulamasının başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Gelinalan köyünde uygulanmakta olan karantina, 21 Mayıs günü itibarıyla kaldırılmıştır." ifadesi yer aldı.

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