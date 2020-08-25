Kars'ta evde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir evde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karakale köyünde ihbar üzerine bir kişinin evinde arama yapıldı.
Aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca şarjörü, 154 mühimmat ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.
Evde bulunan ve çalıntı olduğu belirlenen motosiklet sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.