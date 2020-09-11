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Aktüel Kars'ta ekiplerin dezenfekte çalışmaları sürüyor
Aktüel

Kars'ta ekiplerin dezenfekte çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:53:44 -
Kars'ta ekiplerin dezenfekte çalışmaları sürüyor

KARS (AA) - Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ortak kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor.

Belediye ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Bu çerçevede özel kıyafetli ekipler, otobüs durakları, tarihi mekanlar, belediye hizmet binaları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanları dezenfekte ediyor.

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların yoğun kullandıkları yerleri sık sık dezenfekte ettiklerini söyledi.

Vatandaşların sağlığı için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Kurtbaş, "Bugün toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyoruz, halkın çoğunlukla kullandığı ve hastanelere gittiği araçlar bunlar hastalıktan korunmamız için hijyene önem göstermemiz lazım. Halkın yoğunlukla kullandığı alanları sık sık dezenfekte etmeye çalışıyoruz." dedi.

Dolmuş şoförü Serhat Acay, araçlarını sürekli dezenfekte ettiklerini anlatarak, "Yolcularımızın sağlığı için araçlarımızı sürekli temiz tutuyoruz, yedek maske taşıyoruz, belediye ekipleri de sık sık araçlarımızı dezenfekte ediyor, hastalık geçene kadar kurallara uymamız lazım.” diye konuştu.

Sarıkamış ilçesinde de belediye ekipleri ilçe merkezindeki park, bahçe, çocuk oyun parkı ve cuma namazı öncesinde camilerde dezenfekte yaptı.

Kağızman ilçesinde ise belediye ekipleri vatandaşların gece evde olduğu saatlerde İstiklal Alanı, Şahindere Mahallesi ile Kars ve Narinkale caddelerinde dezenfekte çalışması yaptı.

Kağızman Belediye Başkan Vekili Mutlu Yüce, Kovid-19 nedeniyle ilçede aralıklarla dezenfekte ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şu an ekipler, şehir merkezinde yoğun bir dezenfekte çalışmaları yürütüyor. Öncelikle cadde ve sokaklarımız yıkama araçlarıyla tazyikli su sıkılarak yıkandı. Çöp konteynerleri yıkanıp ve ilaçlanıp dezenfekte edildi." dedi.

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