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Kars’ta çalınan hayvanlar Ardahan’da bulundu

Kars’ta bir vatandaşın ahırından çalınan 10 büyükbaş hayvan, jandarmanın titiz çalışması sonucu Ardahan’da bulundu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:53
Kars’ta çalınan hayvanlar Ardahan’da bulundu

Kars’ta bir vatandaşın ahırından çalınan 10 büyükbaş hayvan, jandarmanın titiz çalışması sonucu Ardahan’da bulundu.


Kars’ın Susuz İlçesi’ne bağlı İncilipınar Köyü’nde bir vatandaşa ait 10 adet büyükbaş hayvan çalındı. Vatandaş durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemenin ardından büyükbaş hayvanları aramaya başladı.


Jandarma ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonucunda çalınan hayvanların Ardahan’a bağlı Bayramoğlu Köyü’nde buldu. Jandarma bulunan hayvanları daha sonra sahibine teslim etti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:53
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