Kars’ta çalınan hayvanlar Ardahan’da bulundu Kars’ta bir vatandaşın ahırından çalınan 10 büyükbaş hayvan, jandarmanın titiz çalışması sonucu Ardahan’da bulundu.

Kars’ta bir vatandaşın ahırından çalınan 10 büyükbaş hayvan, jandarmanın titiz çalışması sonucu Ardahan’da bulundu.

Kars’ın Susuz İlçesi’ne bağlı İncilipınar Köyü’nde bir vatandaşa ait 10 adet büyükbaş hayvan çalındı. Vatandaş durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemenin ardından büyükbaş hayvanları aramaya başladı.

Jandarma ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonucunda çalınan hayvanların Ardahan’a bağlı Bayramoğlu Köyü’nde buldu. Jandarma bulunan hayvanları daha sonra sahibine teslim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.