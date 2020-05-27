  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars’ta büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar meralara çıkarıldı

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin en önemli illerinden birisi olan Kars’ta havaların ısınmasıyla birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar meralara çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:07:40 -
Kars’ta büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar meralara çıkarıldı

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin en önemli illerinden birisi olan Kars’ta havaların ısınmasıyla birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar meralara çıktı.


Kars’ta uzun süren kış mevsimin ardından doğanın canlanmasıyla birlikte yaklaşık 6 aydır ahırlarda bakılan hayvanlar, meralara yayıldı.


Kentte hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çobanlar, hayvanlarını meralarda otlatmanın sevincini yaşarken, baharın gelmesi, havaların ısınmasıyla birlikle küçük ve büyükbaş hayvanlarını meralarda otlatılmaya başladı. Güneşli ve sıcak havada meralarda yerini alan hayvanlar yetiştiricileri de rahatlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı