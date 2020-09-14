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Aktüel Kars'ta bir mahalledeki Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Aktüel

Kars'ta bir mahalledeki Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:33:50 -
Kars'ta bir mahalledeki Kovid-19 karantinası kaldırıldı

KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Yalınçayır Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak halk sağlığının korunması amacıyla Yalınçayır Mahallesi'nde 1 Eylül'de karantina uygulamasının başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, elde edilen olumlu veriler doğrultusunda mahallede uygulanan karantinanın kaldırıldığı duyuruldu.

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