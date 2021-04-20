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Yerel Kars’ta bir köy karantinaya alındı
Yerel

Kars’ta bir köy karantinaya alındı

Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 16:38:00 -
Kars’ta bir köy karantinaya alındı

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kağızman ilçesine bağlı Çilehane köyünde karantina uygulanması kararı alındı.

Köye giriş ve çıkışlar da durduruldu.

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