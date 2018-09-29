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Kars'ta bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

Akyaka ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

29 Eylül 2018 Cumartesi 21:06
Kars'ta bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

İlçenin Tepe Mahallesi'nde karşılaşan Ferman N. ve oğlu Rıza N. ile aralarında tarla ve hayvan meselesinden husumet bulunduğu belirtilen akrabaları Beyler N. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Rıza N. tarafından bıçaklanan Beyler N. ağır yaralandı.

Beyler N, kaldırıldığı Akyaka Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlılar Rıza N. ile Ferman N. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 21:06
  1. BIÇAKLI KAVGA
  2. Kars
  3. KAVGA

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