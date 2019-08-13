Kars'ta at arabası devrildi! Kars’ın Sarıkamış ilçesinde at arabasının devrilmesi sonucu 10 yaşındaki çocuk öldü, babası yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde at arabasının devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, babası yaralandı. Bozat köyünde Tacettin (47) ve oğlu İbrahim Gökcan (10), ormanda yakacak odun topladıktan sonra eve döndükleri sırada bulundukları at arabası devrildi. Yaralanan baba ile oğlu köylülerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Gökcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gökcan'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

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