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Kars’ta acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kars’ta, kurbanları kesmek isterken kendilerini çeşitli yerlerinden yaralayan 80 kişi kentteki hastanelere akın etti.

11 Ağustos 2019 Pazar 13:16
Kars’ta acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kars’ta, kurbanları kesmek isterken kendilerini çeşitli yerlerinden yaralayan 80 kişi kentteki hastanelere akın etti.


Kars’ta Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin poliklinikleri ve acil servisleri, kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplarla doldu taştı.


”Tosun yattığı yerden kafayı vurdu”


Selim’e bağlı Çıplaklı Köyü’nde kurbanlık tosununu keserken tosunun kafa darbesiyle yaralanan Orhan Yeğin, “Tosun yattığı yerden kafayı vurdu ayağıma, yattığı yerden vurdu. Ayağımda ödem oluştu. Çok şükür kırık çıkık yok. İnşallah sağlığımıza kavuşacağız” dedi.


Öte yandan Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi giden acemi kasaplar, bıçakla veya hayvanların boynuz darbeleriyle, genellikle kol, parmak ve bacaklarından yaralandı. Boğa altında kalan bir vatandaş ise Erzurum’a sevk edildi.


Kurban keserken yaralanan acemi kasaplardan durumu hafif olanlar kendi imkanlarıyla, ağır yaralananlar ise ambulanslarla hastaneye geldi. Yaralılara, acil servislerde müdahale edildi.


Harakani Devlet Hastanesi’nde 60, Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde de 20 olmak üzere toplam 80 acemi kasap hastanelerde tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 13:16
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