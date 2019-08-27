0553 313 94 23

Kars'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

27 Ağustos 2019 Salı 16:48
Kars'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Büro Amirliği ekipleri,göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi. 

Operasyonda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu9düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından Erzurum'daki Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:48
  1. Erzurum
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Büro Amirliği ekipleri
  3. Göçmen kaçakçılığı
  4. Afganistan uyruklu
  5. düzensiz göçmenler
  6. Aşkale Geri Gönderme Merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da pompalı tüfekli kavga! Yaralılar var
    1. İstanbul'da pompalı tüfekli kavga!..
    2. Kars'ta bulunan yaralı kerkenez tedavi..
    3. CÜSK 4. Grup’ta mücadele edecek
    4. BMGK yarın Irak gündemi ile toplanacak
    5. Duruş bozukluğu depresyona neden oluyor
    6. Kadına şiddet bu defa kadından geldi
    7. Olcay Orak, Elazığ ekibiyle anlaştı
    8. Yeni seçim 2020'de! Mazbatası iptal..
    9. Türkiye ve Azerbaycan hava..
    10. (Özel haber) Ahmet Kavalcı: “Şu anda..
    11. Ahlatcı vatandaşlarla bir araya geldi
    12. Felç olmamak için kırtasiye malzemesi..
    13. Vestel Venüs Sultanlar Ligi ve Efeler..
    14. Ampute futbolda fikstür çekildi
    15. Biga Belediyesi halkın her alanda..
    16. İsrail uçakları, Hamas’a ait bir..
    17. 7 Aralık Üniversitesi Malazgirt Zaferi..
    18. Kardeş ilçe Kumluca’dan Tatvan ziyareti
    19. Sezai Temelli'den Abdullah Gül ve..
    20. Fikret Orman yeniden aday
    21. GÜNCELLEME - CHP Akçadağ İlçe..
    22. Kestiği odun parçası gözüne girdi
    23. Kars'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı
    24. Rusya'dan "Türk astronot" teklifi
    25. Hindistan Cammu Keşmir'de ölen..
    26. New York borsası yükselişle açıldı
    27. Gercüş’te kırsal kalkınma..
    28. Hair of Istanbul Türk müşterilerine..
    29. İran ve Japonya "Basra Körfezi'ndeki..
    30. Kale projesinde kazı ve inşaat..
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’