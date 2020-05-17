  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gram altın ne kadar yükseldi? Bugün altın kaç para?

Fenerbahçe'de yol ayrımı! Golcü oyuncunun bonservis bedeli 5 milyon Euro

Minibüslerde kaç kişi olmalı? | Minibüsler en fazla kaç kişi alabilir?

Güvenlik görevlisi alımı | Güvenlik görevlisi personel ilanı

Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekat? İl il Öğle namazı vakitleri ve kılınışı haberde!
için kalan
Aktüel

Kars’ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar bir hafta arayla sokağa çıktı

Kars’ta 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma izni başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:17:50 -
Kars’ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar bir hafta arayla sokağa çıktı

Kars’ta 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma izni başladı. Bir hafta arayla tekrar sokağa çıkan vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.


Sokağa çıkma izniyle birlikte 65 yaş ve üstü vatandaşlar sıcak ve güneşli havayı fırsat bilerek dışarı çıktı. Sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşların maske takmaları da dikkat çekti.


65 yaş üstü vatandaşlar için 6 saatlik sokağa çıkma izni saat 12.00 itibarıyla başlarken, sokağa çıkan vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyarak arkadaşlarıyla sohbet etme imkanı buldu.


Güneşli havada caddelerde dolaşan vatandaşlara Vefa Sosyal Grubu tarafından maske dağıtımı yapıldı.


Öte yandan, cadde ve sokaklara çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar İl Emniyet Müdürlüğü’nce görevlendirilen polis ekipleri tarafından sürekli olarak sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı