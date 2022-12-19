Karslı çoban merada doğan kuzuyu sırtında taşıyarak köye getirdi

Sarıkamış ilçesindeki besiciler, dondurucu soğuklara rağmen hayvanlarını meralarda otlatmaya devam ediyor.

Yağbasan köyü yakınlarında küçükbaş hayvanlara çobanlık yapan Orhan Aydın, merada koyunları otlattığı sırada "Fındık" adını verdiği bir kuzu dünyaya geldi.

Kuzuyu bir çuvala koyup sırtına bağlayan Aydın, zaman zaman kucağında da taşıdığı Fındık'ı 5 kilometre yol kat edip köye ulaştırdı.

Çoban Aydın, AA muhabirine, yaşadıkları bölgede henüz kar yağışının etkili olmadığını söyledi.

Hayvanları meralara çıkarmaya devam ettiklerini belirten Aydın, "Yem sıkıntısından dolayı hayvanları yeniden dışarı bırakmak zorunda kaldık. Bu sene havalar iyi gidiyor. Birkaç gün dahi hayvanlar otlasa bizim için bu iyi. Bugün de bir koyunumuz doğum yaptı ve kuzuyu 5 kilometre sırtımda, kucağımda taşıdım." dedi.