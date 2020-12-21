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Spor Karşıyaka Kulübü Başkanı Büyükkarcı: "Zirvenin en önemli adaylarından biri olduğumuzu gösterdik"
Spor

Karşıyaka Kulübü Başkanı Büyükkarcı: "Zirvenin en önemli adaylarından biri olduğumuzu gösterdik"

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:02:31 -
Karşıyaka Kulübü Başkanı Büyükkarcı: "Zirvenin en önemli adaylarından biri olduğumuzu gösterdik"

İZMİR (AA) - Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, son 5 maçlarını kayıpsız geçtikleri ING Basketbol Süper Ligi'nde zirvenin en önemli adaylarından biri olduklarını gösterdiklerini bildirdi.

Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de taraftar gücü en iyi olan kulüplerden biri olduklarını, taraftarlarından yoksun olarak mücadele ettikleri futbol, basketbol ve voleybolda hedefe emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Basketbolda üst üste 5 galibiyet aldıklarını hatırlatan Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"6. gücümüz yanımızda değil ama takımımız bu desteği içlerinde her zaman hissediyor ve ona göre mücadele ediyor. Ufuk Sarıca önderliğinde puan silme dezavantajına rağmen geçen sezon olduğu gibi zirvenin yine en önemli adaylarından biri olduğumuzu gösterdik."

Büyükkarcı, Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta maç eksiğine rağmen lider İçel İdmanyurdu ve Somaspor ile 28 puanlarının bulunduğunu belirterek, "Geçen sezon penaltı atışları sonrası çıkamadığımız 2. Lig’e bu sezon direk çıkmak tek hedefimiz. Soner Tolungüç liderliğinde çok iyi bir takım olduk." ifadelerini kullandı.

Voleybolda da Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde play-off hattında bulunduklarını, antrenör Reşat Yazıcıoğlu ve takıma güvenlerinin tam olduğunu belirten Büyükkarcı, "Yelkende ulusal ve uluslararası platformda söz sahibi bir kulübüz. Teniste başarılı sporcularımızla gurur duyuyoruz. 2021'e başarılı sonuçlar ve umutla girmeye hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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