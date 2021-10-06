Karşıyaka İsrail'i salladı! Son anda tüm stat yıkıldı
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Pınar Karşıyaka, İsrail ekibi Hapoel Jerusalem'i son saniye üçlüğü ile geçmeyi başardı.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk hafta maçında Pınar Karşıyaka, İsrail ekibi Hapoel Jerusalem deplasmanından 84-86’lık galibiyetle çıkmayı başardı.
Bu galibiyeti getiren faktör ise Bonzie Colson’ın son saniyede yolladığı üçlük oldu.
Kaiser Gates’in 2 serbest atıştan yararlanamadığı Jerusalem hücumunun dönüşünde Colson bire birde üçlüğü yolladı ve maçı takımına getirdi.
Colson'un atışı sonrası İsrailli taraftarlar şoka uğradı.