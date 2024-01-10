Karşıyaka Belediye Başkanından Özel’in eski danışmanına kıyak

Yeni Akit Ankara

CHP’li belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor... CHP’li İzmir Karşıyaka Belediyesi Başkanı Cemil Tugay’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı olabilmek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Grup Başkanvekilliği yaptığı dönemde danışmanlığını yapan Cenk Erdöl’ü Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadığı ortaya çıktı.

ÖZEL’İN ESKİ DANIŞMANINI ŞİRKETİN BAŞKANI YAPTI

Yerel seçimlerin de yaklaşması ile başlayan koltuk savaşları yeni bir boyut kazandı. Genel seçimden sonra CHP’de yapılan Genel Kurul ile partinin başına gelen Özgür Özel’e yaranmak isteyen CHP’li İzmir Karşıyaka Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde aday gösterilmek için Özel’in grup başkanvekilliği yaptığı dönemde danışmanlığını yapan Cenk Erdöl’ü belediye iştiraki olan Karşıyaka Kent A.Ş.’ye yönetim kurulu başkanı olarak atadığı ortaya çıktı.

Personelken muhasebe müdürlüğüne yükseltildi

Parti içerisinde gençlik kolları başkanlığı da yapan Erdöl’ün, Özel’in danışmanlığını yaptığı dönemde belediye bünyesinde personel olarak çalıştığı belirlenirken, bir anda Başkan Tugay tarafından muhasebe müdürlüğüne yükseltildiği anlaşıldı. Ayrıca Erdöl, daha sonra ise Karşıyaka Kent A.Ş.’ye yönetim kurulu başkanı olarak atandı. Erdöl’ün bu hızlı yükselişinin arkasında ise Karşıyaka Belediyesi Başkanı Cemil Tugay’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı olabilmek için Özel’e karşı şirin görünme çabası olarak değerlendirildi.

ŞİRKET ARAÇLARI ÜZERİNDEN DE USULSÜZLÜKLER YAPILIYOR

Bunca olaya rağmen Erdöl’ün atandığı belediye iştiraki olan Karşıyaka Kent A.Ş.’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Şirket bünyesinde kullanın yaklaşık 75 araç üzerinden büyük yolsuzluk yapıldığı da belirlendi. Şirket bünyesinde hizmet veren söz konusu araçların motor, yağ bakımları yapılmamasına rağmen, yapıldı gibi faturalandırıldığı anlaşıldı. Ayrıca yine araçların trafik ve kasko poliçeleri de hem pahalı yapılarak şirketin büyük zarara uğratıldığı belirlendi. Söz konusu araçlara ilişkin yapılacak olan sigortalarda sigorta şirketlerine ihale açılması gerekirken bu ihalelerin yapılmadığı sadece bir şirkete davet usulü ile ihalelerin peşkeş çekildiği görüldü.

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