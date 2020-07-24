  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 15:18:14 -
Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - İzmir'de tedavi gördüğü hastanede dün 78 yaşında hayatını kaybeden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın babası Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi ve emekli Fransızca öğretmeni Cemal Tugay, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cemal Tugay için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, askeri erkan ve yakınları katıldı.

Belediye Başkanı Tugay taziyeleri kabul etti. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.

Cenaze namazından sonra Tugay'ın cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı