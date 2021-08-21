Kars'ın köylerinde sağanak etkili oldu! 9 kişi kurtarıldı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından önceden uyarısı yapılan sağanak yağmur saat 17.00 sıralarında Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Aynalı, Alçılı, Orta kilise Ortalar, Çamurlu, Kayadibi ve Davut köyünden geçen dere yatağının taşması sonucu köylerde sele neden oldu. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 15 hane 130 nüfuslu Aynalı köyünde etkili oldu. Yaklaşık 25 dakika yağan sağanak sonrası sel suları nedeniyle köyün içerisinden geçen dere yatağı taştı. Köydeki evleri su bastı. Sel nedeniyle evlerinin çatılarına çıkarak kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar kepçelerle alındı. Ahır ve ekili alanların da sular altında kaldığı köylere İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Sel nedeniyle Aynalı köyünde bekleyen Alçılı köyünden Muammer Atalay, "İşlerim nedeniyle Kars'a gelmiştim. Dönüşte gelen sel yolları kapattı. Bizim köyden bir önceki köy olan Aynalı da mahsur kaldık. Çok şükür can kaybı yok. Ekipler yolun açılması için çalışıyor. Bu yol bir kaç köyün ortak yolu. Bazı noktalarda yola taş ve çamur gelmesi nedeniyle kapanmış. Yol açılır açılmaz köyümüze gideceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Alçılı ile Ortalar köyü kırsalında mahsur kalan arıcılar da ekipler tarafından kurtarıldı.

Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Sağanak yağış nedeniyle Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Aynalı köyünde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. İlk belirlemelere göre, Aynalı köyünde 15, Ortalar köyünde ise 4 ev ve ahırda maddi hasar meydana geldi, 8 büyükbaş hayvan öldü. Evinde mahsur kalan 74 yaşındaki Hakan Evren'i, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesinin kepçesine alarak kurtardı. Evren, 112 Acil Servis ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. AFAD ekipleri Aynalı ile Ortalar köyü arasındaki kırsal bölgede de mahsur kalan arıcılara da ulaşarak sağlık hizmeti verdi.

Sel suları nedeniyle kapanan grup köy yolu 5 saat sonra ulaşıma açıldı. Sel bölgesine gelen Susuz Kaymakamı Hamza İnan, çalışmalar hakkında AFAD Müdürü Oktay Aygan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Tekcan ve DSİ 24. Bölge Müdürlüğü 241’inci Şube Müdürü İnan Çiftçi'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. AFAD Müdürü Oktay Aygan, şu bilgiyi verdi:

"Aynalı ve Ortalı köyünde aşırı yağışlardan dolayı su baskını oluştu. İlk andan itibaren tüm kurumlarımızla beraber çok sayıda iş makinesiyle birlikte çalışıyoruz. Sevindirici olan can kaybı yok, mahsur kalanlar vardı kurtarıldılar. İlk tespitlerimize göre Aynalı köyünde 8 ev ve 7 ahır zarar görürken, 8 büyükbaş hayvan telef oldu. Kapalı olan köy yollarımız hızlı bir şekilde açılıyor, sağlık ve elektrik hizmetleri tüm kurumlarımızın katılımıyla gideriliyor. Burada yapılan çalışmalardan sayın valimiz saat başı bilgi alıyor, buradaki bilgileri iletiyoruz. Burada yapılması gerekenleri tüm kurumlarımızla birlikte yapıyoruz. Çalışmalarımız geç saatlere kadar burada devam edecek. Yarın sabah hasar tespit çalışmalarımızı yapacağız ve iyileştirme anlamında gereken yardımlar vatandaşlarımıza ulaştırılacak."