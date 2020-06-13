Karşılaştığı manzara çiftçiyi şoke etti! İstilacı çekirgeler tarlayı talan etti

Tekirdağ’da bir çiftçinin ay çiçek tarlasını istila eden çekirgeler, mahsule zarar verdi.

İshakça Mahallesi kırsalındaki Erol Yalçın’a ait tarlayı basan binlerce çekirge sürüsü, ay çiçek mahsulüne zarar verdi. Tarlaya gelen çiftçi Yalçın, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

"Rekoltede düşüklük yaşanabilir"

Çekirgelerin, tarlasının 2 dönüm alanına zarar verdiğini ifade eden Yalçın, “Tarlaya gelince gördüğüm çekirge sürüsü beni çok korkuttu. Mahsule zarar vermişler. Anında ilaçlama yaparak, büyük zararın önüne geçtim. Çiftçi arkadaşlarımızdan tarlalarını kontrol etmesini isterim. Hal böyle olursa rekoltede düşüklük yaşanabilir” diye konuştu.

"Gerektiğinde havadan ilaçlama yapılabilir"

Öte yandan, Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz ise çekirgelerin sadece İshakça Mahallesi’nin bir bölümünde ortaya çıktığını, çiftçilerin tarlalarını kontrol etmeleri gerektiğini ve çekirge sürüsünün barındığı alan büyük ise gerektiğinde havadan bile ilaçlama yapılacağını bildirdi.