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Yerel Karşı şeride geçen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Karşı şeride geçen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-06-25 03:58:00 -
Karşı şeride geçen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye’de orta refüje çarparak karşı şeride geçen otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde merkez D 400 karayolu üzeri Osmaniye-Düziçi istikameti Çona köyü yakınlarında meydana geldi. Osmaniye'den, Düziçi istikametine giden 55 AFE 158 plakalı otomobil, Çona köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Karşı şeride geçen otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada, Ersin Kar ve Furkan Bebek hayatını kaybetti. Çevrede bulunan insanların ihbarı üzerine üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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