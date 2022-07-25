Karşı şeride geçen otomobil 2 araçla kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı

Kaza; Merkezefendi ilçesine bağlı İlbade Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Menderes Bulvarı üzerinde Acıpayam istikametine doğru seyir halinde olan Ö.T. idaresindeki Mercedes marka 20 AEE 937 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek E.B. kontrolündeki Tofaş marka 20 HN 085 plakalı otomobil ile E.S. hakimiyetindeki Hyundai marka 09 SEL 569 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Araçların hurdaya döndüğü kazada, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri sürücü E.B., E.S. ve yolcu konumunda bulunan A.Ö.'yü yaralı olarak farklı hastanelere kaldırdı.

Hurdaya dönen araçlar uzun uğraşlar sonucu yoldan kaldırılırken, İzmir istikametine doğru bir süre kapatılan yol ise çalışmalar sonrası açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.