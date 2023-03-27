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Gündem Karşı mahalle karıştı! İnce'yi lince başladılar
Gündem

Karşı mahalle karıştı! İnce'yi lince başladılar

Yeniakit Publisher
2023-03-27 01:37:00 -
Karşı mahalle karıştı! İnce'yi lince başladılar

Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından 100 bin imza toplayıp cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile ilgili bir linç tweeti attı.

Seçmenlerin aday göstereceği Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart'ta başladı. 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor. Şu ana kadar Muharrem İnce ve Sinan Oğan, 100 bin imza toplayarak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan sonra adaylığı kesinleşen isimler oldu.

İnce'nin çekilmesini istiyorlar

İnce'nin adaylığı bir süredir tartışma konusu. İnce'ye çağrı yapan muhalifler, adaylıktan çekilip Kılıçdaroğlu'nu desteklemesini istiyor. Ancak İnce aday olma konusunda ısrarcı.

Vuslateri de lince başladı

Adaylıktan çekilmeyen İnce ile ilgili bir yorum yapan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri sert sözler kullandı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Vuslateri, "Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin." ifadelerini kullandı.

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