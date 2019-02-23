Kars ziyaretçi akınına uğruyor

Kars son günlerde ziyaretçi akınına uğruyor. Kentte yurt içinden ve yurt dışından gelen çok sayıda turist, kentin tarihi yerlerini geziyor.

Kars’a gelen yerli ve yabancı turistler, başta Kars Kalesi olmak üzere, kentin tarihi ve kültürel yerlerini geziyor. Bol bol fotoğraf çekiliyor.

Kent merkezinden sonra başta Ani Ören Yeri olmak üzere, sırasıyla Çıldır Gölü ve Sarıkamış’ı gezen misafirler, Kars’ta gönüllerince eğleniyor.

Kars’ın çok önemli bir kent olduğuna dikkat çeken misafirler, “Kars her yönüyle tarih kokuyor. Çok önemli tarihi yerleri var. Ani büyüledi bizleri, Çıldır’da buz üzerinde gezinti yapmak heyecan veriyor. Kars’a hayran kaldık. Yazın tekrar geleceğiz” dediler.

Kentin geniş cadde ve sokaklarında dolaşan misafirler, geceleri ise ateş başında toplanarak patates ve sucuk ekmek yiyerek günü geçiriyor.