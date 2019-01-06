Kars yarın okullar tatil mi 7 Ocak 2019 Pazartesi

Kars’da yarın (7 Ocak Pazartesi) okullar tatil mi? Sorusunu Kars’daki öğrenci ve veliler merak ediyor. Yurt genelinde etkisi sürdüren kar yağışı ve soğuk hava okulların tatil edilip edilmeyeceğini de merak ettiriyor. Meteoroloji son dakika verilerine göre, Kars’da kar yağışı etkili olacak. Kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil mi? 7 Ocak 2019 Pazartesi Kars’da yarın okullar tatil mi? soruları şu an en çok merak edilen konuların başında gelmekte.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 6 ilde kar yağışı beklendiğini bildirdi. Erzincan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevresinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimleri ile Kar, Muş ve Bingöl çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

IĞDIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kars'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın Kars'da okullar tatil mi sorusu merak ediliyor. Kars Valiliği 7 Ocak Pazartesi yarın okuların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.